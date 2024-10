Queerlactica: Halloween-Special

× Erweitern Foto: Oleksandr P, pexels.com Queerlactica-Halloween

Für das schaurig-schöne Grusel-Special zur Nacht der Zombies, Geister und Unholde kooperiert die Queerlactica-Party mal wieder mit der Unheilbar. Der Abend startet mit einer Special-Drag-Show, mit „unheilbaren“ Artists und hostet by Shayma AlQueer. Um Mitternacht startet dann die Tanz-Séance mit einem DJ-Team, das von Pop über Techno bis Trance alles spielt, was die Beine zum Klappern bringt. Wie immer gilt: Come As You Are – aber Grusel-Kostüme garantieren heute extra-Applaus! Fühl dich frei, deine düstere Seite zu zeigen!

31.10., Disco Zwei, T6 14, Mannheim, 23 Uhr Show, 24 Uhr Party, Tickets über queerlactica.de