Queerlactica: neue Location

Die Soli-Party von und für das QZM startet im März von einer neuen Raumbasis aus: Ab sofort ist die disco Zwei die Plattform des Safer Space für Queers der Rhein-Neckar-Region. Zum Re-Opening drehen in der Kommandozentrale Anni G und LXDario die Regler für den intergalaktischen Dancefloor mit Pop, House und Tech-House-Sounds. Zum Start in der neuen Location wird alles in Pink erstrahlen. Die Erlöse der Party finanzieren einen Teil der Angebote des Queeren Zentrums Mannheim. It’s a Community-Thing! *bjö

9.3., disco Zwei, T6 14, Mannheim, 23 Uhr, www.qzm-rn.de, Tickets gibt’s hier