Queerness in der Kunst

× Erweitern Foto: Isi Parente, unsplash.com, gemeinfrei

Die Reihe „EXTRA Queer“ der Stuttgarter Kulturgemeinschaft lädt erneut zu einem Vortrag des Kunsthistorikers Tobias Bednarz, der erklärt, wie Künstler*innen schon seit vielen hundert Jahren queere sexuelle und geschlechtliche Orientierung thematisieren. Denn auch wenn der Begriff „queer“ noch relativ neu ist – das, was er beschreibt, ist nicht neu, genau wie die Tabuisierung oder strafrechtliche Verfolgung homosexuellen Begehrens oder geschlechtlicher Vielfalt. Die Darstellung queerer Szenen war daher oft nur unter dem Deckmantel religiöser oder antiker Motive möglich. Bednarz bebildert seinen Vortrag mit Projektionen und entsprechenden Bildbeispielen. Michael Wegner und Lo Tito von der Kulturgemeinschaft leiten in den Abend ein. Der Vortrag ist Teil der Veranstaltungsreihe „EXTRA Queer“ der Kulturgemeinschaft, die in neun eigens konzipierten Veranstaltungen das Thema „Queerness“ in der süddeutschen Historie bis zur globalen Gegenwart beleuchtet. Der Vortrag von Tobias Bednarz war ursprünglich für den Oktober 2023 geplant, musste damals aber krankheitsbedingt abgesagt werden; im Februar soll es nun klappen!

2.2., Willi-Bleicher-Haus, Willi-Bleicher-Str. 20, Stuttgart, 19 Uhr, um Anmeldung über www.kulturgemeinschaft.de wird gebeten