House und Pop for Queers and Friends steht auf dem Programm der neuen Studi-Party „Queertastic“. Normalerweise am dritten Samstag im Monat, gibt’s im Februar eine Ausnahme – diesmal ist es der vierte Samstag.

Auch ohne Faschings-Ansage sorgen die DJs Midge Bleiji, Date und viele mehr auf zwei Floors für den passenden Mix aus House und Pop. Feeby Fergison agiert als Co-Host und begrüßt mit Welcomeshots. Checkt außerdem die Happy Hour bis 23 Uhr an der Bar – und Leute in Drag zahlen keinen Eintritt! It’s queertastic-time!

22.2., Café KoZ, Mertonstr. 26 – 28, Frankfurt, 22 Uhr, www.facebook.com/queertastic/