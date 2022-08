QueerTour Heidelberg mit Steffen Schmid

× Erweitern Foto: Sabine Arndt

Bereits seit über einem Jahr bietet Gästeführer Steffen Schmid seine Stadtrundgänge zur queeren Geschichte Heidelbergs an. Die Führungen dienen Schmid nicht nur zur Wissensvermittlung:

„Nach den vielen erschreckenden homophoben Anfeindungen der letzten Wochen in Heidelberg ist es mir umso wichtiger, das queere Leben mit all seinen Facetten sichtbar zu machen“, so Schmid. „Denn queeres Leben gab es hier schon immer – nur blieb es aus Angst und Scham meist im Verborgenen.

Foto: Philipp Rothe Neue Altstadtführung beleuchtet schwules Leben in der Stadt Premiere in der Altstadt: Steffen Schmid führt „Kreuz und queer durch Heidelberg“. Vor dem Studentenkussladen in der Haspelgasse zeigt Eric Stutzenberger eine schwule Ausgabe der beliebten Praline. Foto: Philipp Rothe, 07.07.2021

Auch heute noch kann von der Akzeptanz queerer Menschen in vielen Teilen der Gesellschaft keine Rede sein, was abgerissene Regenbogenflaggen zeigen. Wir brauchen Sichtbarkeit, Verständnis und Zuhören mehr denn je, und ich würde mich freuen, viele Teilnehmende begrüßen zu dürfen“. Wer also die „Rainbow City Heidelberg“, ihre Sehenswürdigkeiten und ihre Geschichte aus dem Blickwinkel queeren Lebens kennenlernen möchte, ist bei den QueerTouren von Steffen Schmid genau richtig!

Die Einnahmen der gut zweieinhalbstündigen Tour werden übrigens nach wie vor an Queeramnesty gespendet. Tipp: Neben den öffentlichen Führungen kann Steffen Schmid auch für individuelle Gruppenführungen gebucht werden.

13.8., Treff am Karlsplatz / Sebastian-Münster-Brunnen, Heidelberg, 11 Uhr, weitere Termine: 18.9. und 15.10., www.queertour-heidelberg.de