× Erweitern Foto: Matthias Becher, QueerTour Steffen Schmid mit Teilnehmern*innen auf der Alten Brücke

Im vergangenen Jahr startete der Gästeführer und langjährige Mitarbeiter beim städtischen Tourismusmarketing Steffen Schmid seine ersten Stadtführungen mit queeren Inhalten durch das romantische Heidelberg.

Foto: Matthias Becher, QueerTour QueerTour-Leiter Steffen Schmid

Drei Jahre Recherche waren vorausgegangen, aber die Arbeit hat sich gelohnt, denn die Stadtführungen sind beliebt und erfolgreich – und selbst Einheimische entdecken hier viel Neues über die Geschichte ihrer Stadt. Im März startet die neue Saison mit neuen Führungen – denn Steffen Schmid ergänzt permanent sein Wissen über historische queere Fakten.

„Ich bin glücklich darüber, wie viel Interesse es für diese Führungen gegeben hat und wie viel Zuspruch ich bekommen habe“, sagt Steffen Schmid. „Von vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmern habe ich neue Informationen und Geschichten über das queere Leben in Heidelberg erfahren. Einige davon sind jetzt auch in der QueerTour Heidelberg 2022 enthalten“.

Wer wusste zum Beispiel, dass die Söhne Oscar Wildes ein Heidelberger Internat besuchten? Neben Promis und Heidelberger Persönlichkeiten sind es aber auch die Geschichten weniger bekannter queerer Menschen und vor allem Orte, die ein lebendiges Bild von queerem Leben in Heidelberg vermitteln. Und sogar eine süße, original Heidelberger Überraschung wartet am Ende der Führung auf die Teilnehmenden! Die gut zweieinhalbstündige QueerTour kann als Gruppenführung gebucht werden, daneben gibt es von März bis Oktober fast monatlich eine öffentliche Führung. Die Einnahmen spendet Steffen Schmid übrigens nach wie vor an Organisationen, die sich für LSBTIQ* engagieren.

20.3., QueerTour Heidelberg, Treffpunkt Karlsplatz, 11 Uhr, weitere öffentliche Führungen am 17.5., 17.7., 13.8., 18.9. und 15.10., mehr Infos über www.queertour-heidelberg.de