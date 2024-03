× Erweitern Foto: Foto Sabine Arndt, Mai 2022 © QueerTour Heidelberg „QueerTour-Karlsplatz“ Gästeführer Steffen Schmid bei seiner QueerTour am Marktplatz

Im April beginnt die neue Saison der QueerTour Heidelberg, der Stadtführung durch die queere Geschichte der Neckarstadt mit Gästeführer Steffen Schmid. Schmid beleuchtet die Sehenswürdigkeiten und ihre Geschichte aus dem Blickwinkel queeren Lebens; dabei geht es nicht nur um Heidelberger Persönlichkeiten vom Barock bis in die Neuzeit, sondern auch um bisher ungenannte und unbekannte Schicksale, der Verfolgung und Ermordung homosexueller Menschen in der Nazizeit oder zum aktuellen queeren Leben der Stadt.

× Erweitern Foto: Sabine Arndt, Mai 2022 © QueerTour Heidelberg QueerTourHD-SteffenSchmid Gästeführer Steffen Schmid präsentiert den queeren Studentenkuss

Die rund zweistündige Tour wird inhaltlich kontinuierlich ergänzt, so dass auch Kenner immer wieder Neues entdecken können. Start der Tour ist am Karlsplatz, zum Schluss gibt‘s für alle Teilnehmenden immer eine süße Überraschung, die eng mit dem Studentenkusshaus in Verbindung steht. Für die Tour gilt ein solidarisches Preissystem – man gibt so viel man möchte. Die Einnahmen spendet Steffen Schmid an QueerAmnesty; im vergangenen Jahr kamen so über 2.000 Euro zusammen.

QueerTour Heidelberg, Termine 2024: 6.4., 17.5. (IDAHOBIT), 16.6., 27.7., 7.9., 13.10. und zum Pink Monday am 2.12., Infos und Reservierung über www.queertour-heidelberg.de