× Erweitern Foto: Sabine Arndt Steffen-Schmid

Im April startet die neue Saison der QueerTour Heidelberg. Der Stadtrundgang mit Cityguide Steffen Schmid bietet die Gelegenheit, die „Rainbow City Heidelberg“ ganz neu kennenzulernen. Insgesamt sieben Termine gibt es in diesem Jahr.

Startschuss ist am Karsamstag um 11 Uhr auf dem Karlsplatz. Steffen Schmid zeigt nicht nur viele Sehenswürdigkeiten, sondern auch die weniger bekannten Orte, die einen Bezug zu queerem Leben in Heidelberg haben. Die Themen reichen von homosexuellen Heidelberger Persönlichkeiten, über unbekannte Schicksale queerer Menschen, die Verfolgung und Ermordung Homosexueller in der Nazizeit, bis hin zum aktuellen queeren Leben. Der Altstadtrundgang dauert circa zwei Stunden, Treffpunkt ist beim Sebastian-Münster-Brunnen. Alle Einnahmen der QueerTour Heidelberg werden übrigens an Queeramnesty Deutschland gespendet; im vergangenen Jahr kamen so 1.295 Euro zusammen. Queeramnesty engagiert sich für Lesben, Schwule, Bi-, Trans- und Intersexuelle besonders in Ländern, in denen sie verfolgt oder sogar zum Tode verurteilt werden.

19.4., Treff am Sebastian-Münster-Brunnen, Karlsplatz, Heidelberg, 11 Uhr, Anmeldung, weitere Termine und allgemeine Infos über www.queertour-heidelberg.de