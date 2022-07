QueerWein Rheinland-Pfalz

× Erweitern Foto: MFFKI v.l.n.r: Gino Emnes, Christian Schätzel, Tina Wilhelmus, Andy Becht, Diana Gläßer, David Profit, Uwe Reusch, Felix Schädler bei der Präsentation der QueerWeine.

Im Februar 2022 startete der LSBTIQ*-Landesbeauftragte David Profit die Initiative „QueerWein“: Weingüter in Rheinland-Pfalz, in denen queere Menschen in verantwortungsvoller Position tätig sind, waren aufgerufen, je zwei Weine einzureichen; zwei von einem Gremium ausgewählte Weine sollten anschließend für ein Jahr lang bei offiziellen Anlässen als Botschafter für Rheinland-Pfalz verschenkt werden.

16 Weine wurden eingereicht, die Wahl fiel schließlich auf einen 2020er Merlot Rotwein des Weinguts Felix Schädler aus Maikammer-Alterweiler sowie einen 2020er Riesling des Weinguts Kapellenhof von Christian Schätzel aus Selzen. Die ausgewählten Weine wurden mit einer eigens gestalteten Banderole versehen und am 18. Mai, dem rheinland-pfälzischen Verfassungstag, erstmals präsentiert.

David Profit ist der LSBTIQ*-Landesbeauftragte Rheinland-Pfalz

David Profit möchte mit seiner Aktion die Vielfalt des Lands sichtbarer machen: „Wein ist ein guter Botschafter für Rheinland-Pfalz, die Weingüter und für die Vielfalt. Der QueerWein ist ein Beitrag für mehr Selbstverständlichkeit“, sagte Profit anlässlich der Präsentation.

Im Vorfeld hatte die Initiative auch für Kritik gesorgt: Die konservative CDU-Politikerin Birgit Kelle zum Beispiel konterte damals polemisch: „Endlich! Es macht ja geschmacklich so einen krassen Unterschied, wenn sanfte Lesbenhände die Reben pflücken und sie in non-binären Fässern lagern“ (gab berichtete). Schon allein das zeigt, wie wichtig die Initiative QueerWein und ihre Intention ist, für mehr Sichtbarkeit und Selbstverständlichkeit queerer Lebensweisen zu sorgen.

