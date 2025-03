Queery Campy Night Thingy II

× Erweitern Foto: Harmonie

In der Reihe „Schamlos Harmlos“ für politische, aktuelle, feministische und progressive Filme werden internationales Independent-Kino und Dokumentationen gezeigt, die leider viel zu selten in deutschen Kinos laufen, aber so wichtige Themen behandeln wie Sex-Positive-Culture, LGBTIQ*, Feminismus und Debatten abseits der heteronormativen Ordnung führen.

Das Queery Campy Night Thingy In Da Harmonie“ setzt noch eins obendrauf und lädt zur progressiven Party im Kinosaal und der Bar. „Wir wollen die Theorie, den Aktionismus und die Faust mal beiseitelassen und bei einem funny Überraschungsfilm eine queere Filmparty feiern“, so das Team über „Dat Queery Campy Night“. „Kommt in euren schrillsten Outfits, in pink oder gleich ohne, schmeißt euch in Schale, inszeniert und wagt, vor allem aber: Zeigt euch! Wir feiern Diversität quer durch alle nicht-heteronormativen Formen“.

Der gezeigte Film bleibt eine Überraschung (es wird ein Original mit Untertiteln sein), verraten wird bloß, dass die Queens Lélé Coconn und Miss Anna Stood live vor Ort sein werden.

Nach dem Film gibt’s ein lockeres Get-Together mit Drinks und Hallo-Hallo in der schnuckeligen Kino-Foyerbar. Get Dat Thingy, Baby!

25.3., Harmonie, Dreieichstr. 54, Frankfurt, 20:45 Uhr, www.arthouse-kinos.de