QZM: Jetzt auch mit Café!

× Erweitern Foto: QZM

Das Queere Zentrum Mannheim QZM hat mittlerweile sein Café eröffnet; hier soll sich nicht nur die Community treffen und austauschen, sondern es soll auch ein Ort für interessierte Menschen außerhalb der Community sein.

Im April gibt es gleich eine Veranstaltung, die sowohl vor Ort und auch als Stream angeboten wird: Der Autor Sascha Straub liest aus seinem autobiografischen Ratgeberbuch „Alles halb so schlimm, dafür doppelt gut“; die Lesung war bereits im Februar geplant, musste aber verschoben werden.

× Erweitern Foto: QZM

Illustration: epubli

Als Moderator und Kabarettist hat sich der sympathische Sascha Straub in und um Heilbronn längst einen Namen gemacht. Die Idee zu seinem Buch kam ihm in Gesprächen mit seinem Adoptivsohn Karrar, den Straub und sein Ehemann Peter 2015 bei sich aufnahmen.

Gespräche entstanden - über den Unterschied zwischen Optimismus und „german angst“, über gesunde Ernährung, die Lust am Älterwerden und am Sex, über den Spaß am manchmal langweiligen Alltag und die Einsicht, dass man die Dinge meist viel zu kompliziert sieht und ernster nimmt, als sie es verdienen.

Sascha Straub lädt unaufdringlich und mit viel Humor dazu ein, den Blickwinkel auf festgefahrene Strukturen des eigenen Denkens und Handelns nach dem „Ver-rückt-Prinzip“ zu ändern. Das Ergebnis seiner nicht immer neuen, aber aus dem Leben gegriffenen Reflexionen liest sich wie eine angenehme Plauderei mit einem guten Freund, den man lange nicht gesehen hat.

1.4., QZM, G7 14, Mannheim, 19:30 Uhr, um Voranmeldung wird gebeten: anmeldung@qzm-rn.de, Infos zum Zoom-Stream gibt’s über www.qzm-rn.de