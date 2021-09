QZM: Podiumsdiskussion zur Bundestagswahl

× Erweitern Foto: Michael Schwarzenberger, pixabay.com, gemeinfrei QZM Podium

Das Offene Netzwerk LSBTTIQ Mannheim lädt am 23. September im Queeren Zentrum Mannheim QZM zur Diskussion mit Mannheimer Bundestagswahlkandidat*innen; thematische Schwerpunkte sind das Transsexuellengesetz, queere Migration und Regenbogenfamilien.

Fünf Kandidat*innen nehmen am Podium teil: Melis Sekmen (Bündnis90/Die Grünen), Roland Hörner (CDU), Konrad Stockmeier (FDP), Isabel Cademartori (SPD) und Alexandria Dritschler (LAG Queer Die Linke) stellen sich den Fragen zur Änderungen des bereits von Bundesverfassungsgerichts in Teilen für verfassungswidrig erklärten Transsexuellengesetzes, sowie dem besonderen Schutz für Geflüchtete, die aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität verfolgt werden und zu Fragen zur Rechtslage der Regenbogenfamilien; neben dem Abstammungsrecht, das insbesondere für lesbische Eltern momentan noch ein aufwändiges Verfahren bedeutet, stellt sich damit auch die Frage, ob die zukünftige Bundesregierung sich auch zu Familien bekennt, die nicht dem traditionellen Bild von Vater, Mutter, Kind entsprechen. Das Podium wird von Angela Schrödelsecker von RNF-Fernsehen moderiert.

Die Veranstaltung findet vor Ort im QZM statt und wird parallel über Zoom und über Facebook gesendet. Für alle die live dabei sein möchten, bitten die Veranstalter*innen um vorherige Anmeldung und die Beachtung der aktuellen 3G-Regeln.

Das Queere Zentrum Mannheim QZM ist Anfang Juni in seine ersten offiziellen Räume in der Adresse G7 14 eingezogen. Dort wird das Zentrum zunächst drei bis vier Jahre bleiben, bevor der Umzug in ein größeres Gebäude ansteht. Das Zentrum ist derzeit für Gruppenaktivitäten und einzelne Veranstaltungen zugänglich. Sobald weitere organisatorische Dinge geklärt sind, wird das Haus offiziell eröffnet werden.

23.9., QZM, G7 14, Mannheim, 19 Uhr, alle Infos und Anmeldungen zur Podiumsdiskussion über www.qzm-rn.de