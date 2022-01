RACTION – Latex und Leder aus Offenbach

× Erweitern Foto: Helmut Skolaut

Fetisch-Fans ist sein Name bereits seit einigen Jahren ein Begriff: Heiko Anders fertigt seit 2012 unter seinem Label RACTION Latexbekleidung für Männer. Am 12. Februar eröffnet er einen eigenen Laden samt Schauwerkstatt.

Foto: Helmut Skolaut

Als gelernter Mode-Schneider und Schnitt-Techniker hat Heiko Anders seine Leidenschaft zum Beruf gemacht:

„Mit meinem Fachwissen macht es mir größte Freude, Männer in Latex einzukleiden“, sagt Heiko. „Auch Männer, deren Körper nicht der Norm entsprechen, kann ich mit Maßanfertigungen und entsprechenden Schnitt-Applikationen und Farben sexy aussehen lassen“.

Bis 2018 hat RACTION hauptsächlich per Maßanfertigung geschneidert, inzwischen werden über den Webshop auch Standardgrößen angeboten. Produziert wird für Händler in ganz Deutschland, den Niederlanden und Frankreich. Der wachsende Erfolg liegt sicher auch in der Bandbreite der Styles der Latex-Bekleidung: „Unsere Stärke liegt neben dem klassischen schwarzen Latex auch im Bereich sportlicher Latex-Bekleidung in verschiedenen Farben“, erklärt Heiko. Sogar Leder-Bekleidung gehört seit neuestem zum Angebot und wird 2022 zur eigenen RACTION-Lederlinie ausgebaut.

× Erweitern Foto: Jean Christophe Uhl

Die größte Neuerung ist allerdings das RACTION-Ladengeschäft, das Mitte Februar in Offenbach eröffnet. „Das wurde immer dringlicher, denn ich habe bisher in den eigenen vier Wänden produziert“, meint Heiko. Der neue Laden soll sowohl Verkaufsladen und Schauwerkstatt sein; dort kann man nicht nur vor Ort shoppen, sondern man erhält auch Einblick in die Werkstatt und die Herstellung von Latex-Bekleidung. Runde Sache!

Ab 12. Februar: RACTION, Feldstr. 129, Offenbach, mehr Infos im Webshop www.raction.de