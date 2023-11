RACTION: Fetish Design

× Erweitern Foto: RACTION Raction

Scharfes aus Gummi: Die Offenbacher Rubber-Manufaktur RACTION beweist seit über 10 Jahren, wie vielfältig man mit dem Werkstoff Latex arbeiten kann. Neben Outfits in klassischem schwarz ist RACTION für seine sportlichen Styles in verschiedenen Farben bekannt. Zum Beispiel die hier gezeigte Kombi aus Jacke und passender Hose mit einem schnittigen, vom Motorradsport inspirierten Muster. Viele Teile haben eigene Geschichten: „Ursprünglich war dieses Outfit eine Sonderanfertigung für unser Model“, erzählt RACTION-Chef Heiko Anders. Einer seiner Vertriebspartner war so begeistert, dass er den Zweiteiler auch bestellte; nun ist das Outfit regulär im RACTION-Shop erhältlich. Ein Besuch im Offenbacher Laden mit Schauwerkstatt lohnt sich ohnehin wegen der großen Auswahl an Tops, Jacken, Westen, kurzen und langen Hosen bis zu Chaps und kompletten Anzügen. Auch Unterwäsche und Accessoires aus Latex gibt es in vielen verschiedenen Farben, mit und ohne Muster. „Da wird jeder Rubber-Fetisch-Kerl zum Fest fündig“, meint Heiko. Alles kann auf Wunsch auch maßgefertigt werden, dazu kommt der Rubber-Reparaturservice von RACTION – perfektes Fetish Design.

RACTION, Feldstr. 129, Offenbach, www.raction.de