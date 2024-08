Raffiniert und loungig

× Erweitern Foto: Sunflower „Sunflower-Ausstellung

Eine clevere Alternative zur herkömmlichen Grillstation auf der Terrasse ist der Box D Fire Pit des Herstellers „Firepits UK“. Mit seiner stylischen Form unterscheidet er sich schon optisch von gewöhnlichen Grills.

Der Clou sind die drehbaren Arme mit einer Pfanne und einem Rost, die seitlich in den Tisch eingesteckt werden und den Fire Pit zum Grill machen. Ohne die Arme ist der Fire Pit eine schmucke Feuerschale, und mit der Metallabdeckung wird das Ganze zum Tisch. Praktisch, formschön und außergewöhnlich. Den Box D Fire Pit gibt’s bei Sunflower, dem Experten für die komplette Gartenwelt, von Pflanzen bis zu Outdoor-Möbeln.

× Erweitern Foto: Solpuri „Solpuri“

In der Ausstellung findet sich auch die exquisite Outdoor-Kollektion der deutschen Firma Solpuri. Die Lounge-Chairs, -Sessel, Sitzlandschaften und Tische stehen ihren Indoor-Verwandten in Stil und Eleganz in nichts nach. Darüber hinaus werden sie nachhaltig hergestellt und garantieren ein exotisches Lounge-Feeling für jede Gartenoase. Probesitzen gefällig? Dann auf zu Sunflower!

Sunflower Gartencenter, Markthalle und Restaurant, Am Martinszehnten 15, Frankfurt-Kalbach, www.sunflower-gartencenter.de