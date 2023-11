RainbowRun beim FVV XMAS Turnier

× Erweitern Foto: FVV, Uli Barths

Seit einigen Jahren gehört der RainbowRun zum festen Programm des FVV XMAS Turniers. Im Gegensatz zu den Wettkampfdisziplinen können an dem 5- oder 10-Kilometen langen Parcours alle teilnehmen, egal ob Laufprofi oder Laufanfänger*innen. Denn der RainbowRun soll ein buntes Zeichen gegen Homophobie im Sport und für eine offene und tolerante Gesellschaft setzen.

„Gerade im Sport gibt es immer noch viele Ressentiments gegenüber queeren Menschen“, sagt Matthias Krautinger, Sprecher des FVV. „Viele Sportlerinnen und Sportler aus dem Profibereich halten sich bedeckt und outen sich erst nach dem Ende ihrer aktiven Laufbahn“.

Der Parcours des siebten RainbowRun am 9. Dezember führt durch den schönen Frankfurter Stadtwald bei Goldstein, eine abwechslungsreiche 5-Kilometer-Strecke (für 10 Kilometer werden zwei Runden gelaufen) auf größtenteils befestigten Waldwegen. Der Lauf erfreut sich über die Jahre hinweg immer größerer Beliebtheit, so dass in diesem Jahr die Laufzeiterfassung erstmals elektronisch erfolgt. „Die sonst übliche Handzeitmessung wurde dem Wettbewerb nicht mehr gerecht“, so Krautinger.

9.12., RainbowRun, 11 Uhr, mehr Infos und Anmeldung über www.rainbowrun-frankfurt.de, siehe auch www.facebook.com/rainbowrunffm/

Mehr Infos zum XMAS-Turnier über www.fvv-xmas.org