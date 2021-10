RainbowRun Frankfurt

× Erweitern Grafik: FVV RZ_Logo_Rainbow_Run

Im Dezember steigt traditionell das große X-Mas Turnier des FVV, zu dem normalerweise bis zu 1.000 Sportler*innen aus ganz Europa zu Gast in Frankfurt sind.

Nachdem das Turnier im vergangenen Jahr abgesagt werden musste, gibt es in diesem Jahr eine Neuauflage. Im Interview erklärt FVV-Pressesprecher Matthias Kautinger, wie das Turnier in diesem Jahr aussieht – und wie jede*r am RainbowRun kann!

Matthias, wie sehen eure Planungen zum FVV XMAS Turnier 2021 aus?

Eigentlich wollten wir in diesem Jahr das Turnier auch noch einmal absagen. Die wenigen LGBT*-Sportevents die 2021 stattfanden, waren von monatelanger Unsicherheit sowohl für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer als auch die Veranstalter*innen geprägt. Und das war im Sommer, der Winter wird ja eher noch herausfordernder. Eine solche Hängepartie wollten wir aber weder den Gästen zumuten, noch konnten wir all das von unseren Helfer*innen verlangen, die ja alle ehrenamtlich arbeiten und ihre Freizeit für die Veranstaltung opfern.

Auf der anderen Seite wollten wir aber nicht noch einmal alle enttäuschen und fanden einen Kompromiss: In diesem Jahr werden wir ein etwas kleineres Turnier veranstalten im Hinblick auf die Zahl der angebotenen Sportarten und mit an die Pandemie und unsere Möglichkeiten angepassten Bedingungen, wobei der Outdoor-Sport als 3G-Variante und die Indoor-Sportarten unter 2G-Bedingungen durchgeführt werden.

Dieser Kompromiss ist uns nicht leicht gefallen, aber er bietet uns, aber vor allen Dingen den Gästen die Chance einigermaßen verlässlich planen zu können und – falls es gut läuft – auch eine Veranstaltung zu erleben, die unter weniger strengen Auflagen stattfindet und ein anspruchsvolles Turnier mit guten Wettkampfbedingungen möglich macht. Und bisher läuft es auch gut. Alleine die etwa 400 Startplätze im Badminton und Volleyball waren in nicht einmal einer Stunde ausgebucht.“

× Erweitern Foto: Günther Kijek, FVV FVV RainbowRun 2017

Wie international wird das Turnier werden?

Das diesjährige Turnier wird im Hinblick auf die Zahl der angebotenen Sportarten etwas kleiner sein, aber deshalb nicht weniger international. Im Augenblick sind Athletinnen und Athleten aus rund 15 europäischen Ländern angemeldet. Auffallend viele Briten sind darunter aber auch Teilnehmer*innen aus Schweden, Norwegen, Dänemark, Polen, Frankreich, der Schweiz, Italien, Belgien, Österreich; ja selbst aus Zypern gibt es Anmeldungen. Es wird ein buntes und internationales Turnier.

Insbesondere die Party bot auch für Nicht-Sportler*innen die Möglichkeit am XMAS Turnier teilzuhaben, wird es in diesem Jahr auch dafür eine Alternative geben können?

Das XMAS Turnier ist in der Tat ja viel mehr als eine Sportveranstaltung. Wir treffen uns auch, um unsere internationale Community zu stärken, Ideen auszutauschen, Projekte weiterzuentwickeln und um gemeinsam gegen Intoleranz, Diskriminierung und Rassismus zu kämpfen. Unsere ausländischen Gäste sollen auch erleben, wie international, weltoffen und liberal Frankfurt ist.

Daher ist uns eine Vernetzung mit den lokalen Institutionen, der Wirtschaft, der Szene und eine enge Zusammenarbeit mit der Stadt und den Ämtern genauso wichtig wie eine Sichtbarkeit des Events in der Stadt. Bereits am Freitagabend werden die Teilnehmer*innen in Frankfurt sein und wir sind uns sicher, dass der Weihnachtsmarkt, die Traditionslokale und die Kneipen der Community das merken werden. Und natürlich arbeiten wir auch an einer Party. Alle Events und Termine sind auf unserer Website zum Turnier zu finden.

Foto: Günther Kijek, FVV FVV RainbowRun 2017

TIPP RainbowRun 2021:

Am RainbowRun, dem 5- bzw. 10-Kilometer-Lauf auf einer abwechslungsreichen Strecke durch den Frankfurter Stadtwald, kann jede*r teilnehmen. Man muss keinem Sportverein angehören und in der Kategorie Outdoor-Sportart gelten keine strengen Teilnahmezahlbeschränkungen. Neben dem sportlichen Aspekt setzt der RainbowRun außerdem immer ein buntes Zeichen gegen Homophobie im Sport und für eine offene Gesellschaft. Einfach anmelden und am 4. Dezember dabei sein!

4.12., RainbowRun, Anmeldungen über www.rainbowrun-frankfurt.de

FVV XMAS Multisportturnier 2021, 3. – 5.12., www.fvv-xmas.org