Gut kombiniert mit Raum + Textil Decoration

× Erweitern Foto: Raum + Textil Decoration Raum und Textil

Ein schönes Möbelstück, eine interessante Tapete und eine außergewöhnliche Lampe: Das Geheimnis einer stilvollen Einrichtung sind nicht nur ihre einzelnen Komponenten, sondern vor allem deren Zusammenspiel.

Um nun den eigenen vier Wänden auch noch den ganz individuellen Flair zu verleihen, ist man mit dem Expertenteam des Frankfurter Familienunternehmens „Raum + Textil Decoration“ gut beraten, denn hier werden seit mehr als 35 Jahren individuelle Wohnkonzepte erstellt.

Um ein Gefühl für einen harmonisch gestalteten Wohnraum zu bekommen und sich von einem gelungenen Inneneinrichtungskonzept inspirieren zu lassen, bietet sich neben dem Ladengeschäft auf der Leipziger Straße insbesondere der nahgelegene hauseigene Showroom an: Hier bekommt man in zeitgenössisch eingerichtetem Ambiente das stilvolle Zusammenspiel von Möbeln, Material, Farbe und Licht präsentiert und kann auf dem Sofa oder am Esstisch schon mal ein bisschen Probewohnen.

× Erweitern Foto: Raum + Textil Decoration Raum und Textil

Das Team aus fünf qualifizierten Interior-Designern ist bei seiner Auswahl immer auf Qualität und hochwertige Verarbeitung der einzelnen Komponenten bedacht. In der breiten Auswahl an Möbeln, Leuchten, Textilien, Teppichen, Tapeten und jeweils entsprechenden Farbvarianten finden sich internationale und exklusive Designmarken. Bei den Möbeln zum Beispiel italienische Firmen wie Meridiani mit ihrem zeitlos-eleganten Stil, extendo mit modern-puristischen Esstischen, Stühlen und Sideboards oder die lässigen Polster- und Outdoormöbel von Gervasoni.

Darüber hinaus kann man Modulsofas und Sessel der deutschen Traditionsmarke Bielefelder Werkstätten sowie der belgischen Manufaktur Marie’s Corner bestaunen. So wird für jeden Raum das richtige Stück gefunden und intelligent und stilvoll zur Traumeinrichtung kombiniert.

Raum + Textil Decoration, Leipziger Str. 96, Frankfurt

Showroom: Große Seestr. 59, Frankfurt, Termine nach Vereinbarung, www.raum-textil-decoration.de