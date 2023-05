Reflektra – Transitions

× Erweitern Foto: Rianon Vran

Der Übergang vom einen zum anderen: Die abendfüllende Soloperformance „Transitions“ von Choreograf*in und Tänzer*in Joel Small trägt durchaus autobiografischen Züge.

Foto: Rianon Vran

Formal frei zwischen Contemporary Dance, Theater und Dragshow erzählt Small auch die Geschichte der Entdeckung einer fließenden Gender-Identität sowie der Drag-Persönlichkeit Reflektra – ein Abend, der auf verschiedenen Ebenen „im Wandel“ begriffen ist und die Transformation als choreografisches, dramaturgisches, narratives und musikalisches Element benutzt. Exzentrisch, aber auch humorvoll und berührend erzählt Small ihre* Geschichte.

Von 2015 bis 2019 tanzte der in Australien geborene Joel Small bei der Dresden Frankfurt Dance Company, danach in verschiedenen Projekten in ganz Europa – unter anderem auch in Bastian Krafts „Rusalka“-Inszenierung an der Staatsoper Stuttgart, wo den Sänger*innen genderfluide Rollendoubles in Gestalt bekannter Dragkünstler*innen zur Seite gestellt wurden. Für das in Berlin entwickelte Stück „Transitions“ erhielt Joel Small 2022 außerdem das Tanja Liedtke-Stipendium.

5. und 6.5., Gallus Theater, Kleyerstr. 15, Frankfurt, 20 Uhr, www.gallustheater.de