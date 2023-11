× Erweitern Foto: Maximilian Borchardt Regenbogen-Rhythm Skin Szene aus „Rhythm Under The Skin"

Auch in diesem Jahr lädt das Nationaltheater Mannheim NTM anlässlich des Welt-AIDS-Tags zu seiner Regenbogen Benefizgala zu Gunsten des Benefiz Rhein-Neckar e.V.

Wie immer kann man sich auf ein abwechslungsreiches Programm freuen, zusammengestellt aus den Sparten Tanz und Oper. Unter anderem wird es einen Ausschnitt aus dem Tanzstück „Rhythm Under The Skin“ geben. Die Kollaboration zwischen Tanz-Intendant Stephan Toss und Prof. Dennis Kuhn von der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim zeigt das NTM-Tanzensemble mit sieben Musiker*innen des Hochschul-Ensembles „Mannheimer Schlagwerk“ – Tanz trifft Percussion. Die Opern-Sparte präsentiert Lieblingsstücke und Highlights der Opernliteratur; mit Seunghee Kho, Julia Faylenbogen, Marie-Belle Sandis, Jonathan Stoughton, Thomas Berau, Bartosz Urbanowicz und Gábor Bartinai. Der Erlös des Abends geht an Benefiz Rhein-Neckar e.V.; der Verein leistet ehrenamtliche Hilfe für Menschen mit HIV und Aids und engagiert sich gegen die Diskriminierung von Menschen unterschiedlicher sexueller- und geschlechtlicher Orientierung. Benefiz Rhein-Neckar feiert in diesem Jahr sein 20-jährges Bestehen.

1.12., NTM Tanzhaus, Galvanistraße (Tor 6A), Mannheim, 19:30 Uhr, www.nationaltheater-mannheim.de