Regenbogenabend in der Kulturei Mainz

× Erweitern Tom Trambow, Universum Film, Neue Schönhauser Filmproduktion

Die etwas außerhalb des Mainzer Stadtzentrums gelegene Kulturei war bereits in der Vergangenheit die Location für verschiedene queere Veranstaltungen. Im August wird’s beim Regenbogen-Abend des Filmsommer Mainz ganz entspannt.

Gezeigt wird der deutsche Film „Die Mitte der Welt“: Der 17-jährige Phil (Louis Hofmann) lebt mit seiner Familie in einem kleinen Ort auf dem Land. Die unkonventionelle Familie hat wenig Kontakt zu den anderen Dorfbewohnern, und auch Phil verbringt seine Zeit lieber mit der exzentrischen Kat (Svenja Jung). Als Phil allerdings den neuen Mitschüler Nicholas (Jannik Schürmann) kennenlernt, brennt er für den smarten Teenager. Beide beginnen eine stürmische Affäre, gegen die niemand etwas hat; doch als Phil Nicholas mit Kat überrascht, zweifelt er an dessen Liebe. Er macht sich auf die Suche, was seine „Mitte der Welt“ ist und ergründet dabei die Geheimnisse seiner Familie.

DJane Genie sorgt mit ihrem Set aus FemPop-Hymnen, Disco Grooves, Hip-Hop, House und Electronica für das passende Ambiente rund um die Filmvorführung. Der Eintritt ist frei, los geht’s um 18 Uhr, Filmstart ist gegen 20:30 Uhr.

22.8., Kulturei, Zitadellenweg, Mainz, 18 Uhr, www.barjedersicht.de, www.filmsommer-mainz.de