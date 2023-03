× Erweitern Foto: M. Rädel Einhorn

Unter dem Motto „Familienvielfalt unterm Regenbogen“ findet vom 5. bis 7. Mai die Regenbogenfamilienkonferenz 2023 statt. In Mannheim!

Unter dem Motto „Familienvielfalt unterm Regenbogen“ thematisiert die Konferenz aktuelle rechtliche und gesellschaftliche Veränderungen, bietet sowohl Raum für gemeinsame Reflexion und gemeinsames Lernen als auch Zeit, andere Familienkonstellationen kennenzulernen und unsere Vielfalt gemeinsam zu feiern! Seid dabei!

Auf seiner Homepage schreibt das Team des LSVD: „Wir heißen ALLE Regenbogenfamilien mit einem oder mehreren Elternteilen, die sich als lesbisch, schwul, bisexuell, trans*, intersexuell, queer, asexuell, nicht-binär, agender identifizieren oder sich der LSBTTIQ*-Community zugehörig fühlen, herzlich in Mannheim im Rahmen der BUGA willkommen!“

Mit Workshops für die Eltern, Kinderbetreuung für die Kleineren (0 – 6) und Angeboten für Kinder und Jugendliche könne die ganze Familie ein Wochenende lang in die queere Regenbogenfamilien-Community eintauchen. Die Konferenz beginnt am Freitag, dem 5. Mai, ab 15 Uhr und endet am Sonntag, dem 7. Mai, gegen 11 Uhr. Anschließend sind alle Familien eingeladen, gemeinsam den International Family Equality Day (IFED) auf dem Gelände der Bundesgartenschau zu feiern. Krönender Abschluss wird ein Kinderkonzert mit Suli Puschban und ihrer Band sein. Hier kann #mensch sich anmelden: https://ba-wue.lsvd.de/rbfk2023/testseite-event/

Regenbogenfamilienkonferenz, Freitag, 5. Mai, bis Sonntag, 7. Mai 2023, DJH Jugendherberge Mannheim International, Rheinpromenade 21 in 68163 Mannheim, www.lsvd.de