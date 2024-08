× Erweitern Foto: bjö „Regenbogenufer-1“

Und weiter geht’s mit Regenbogenevents am Mainufer: Nach der erfolgreichen Fan Zone zur Fußball EM der Herren heißt es für die Xtremeties auch im August: Wir sind wieder am Mainufer!

Drei Tage geballte Party-Power in Kooperation mit der GRIND-Crew, mit Live-Musik, DJ-Sets und Drag-Shows auf zwei Bühnen beim größten Frankfurter Open Air Kulturfest. Relaxen, Feiern, Trinken, Tanzen und Freund*innen treffen. Tipp: Vom Regenbogenufer lässt sich das Feuerwerk am Sonntagabend am besten beobachten! Drei Tage Communityfest am Mainufer – das ist Frankfurt im Hochsommer!

23. – 25.8., Museumsufer, Tiefkai am Schaumainkai, Fr 15 – 1 Uhr, Sa 11 – 1 Uhr, So 11 – 24 Uhr, regenbogenevents.de