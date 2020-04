× Erweitern Foto: alexanderfriedrichmsc, gemeinfrei Reise Erzählungen

In Zeiten von weltweiten Reisebeschränkungen hatte das Café Karussell, der Treff für schwule Männer ab 60, die Idee einer Lesung, die per Fantasie in die Ferne schweifen lässt.

In den Texten des Reiseschriftsteller Ralph Roger Glöckler gibt es mehr zu erleben als bloße Landschaftsbeschreibungen: „Corvo“ aus seiner Azoren-Trilogie beschäftigt sich mit der Utopie und dem Mythos des Kommunitarismus auf dem kleinsten Eiland der portugiesischen Archipels.

„Bericht in eigener Sache“ ist ein kafkaeskes Spiel zwischen einer Agentin und den Sehnsüchten eines ehrgeizigen Mannes, der Briefroman „Mr. Ives und die Vettern des vierten Grades“ spielt mit den erotischen Verklemmungen des amerikanischen Komponisten Charles Ives, der zu Beginn des 21. Jahrhunderts gelebt hat.

Und natürlich kommt auch Frankfurt in Ralph Roger Glöcklers Reiseerzählungen vor: „Die kalte Stadt“ beschreibt die Beziehung zweier Männer, beobachtet an einen schwülen Großstadtsommertag“.

Wann oder in welcher (digitalen?) Form die für den 21.4. angedachte Lesung stattfinden kann, steht noch nicht fest.

www.switchboard-ffm.de, www.ralf-roger-gloeckler.com