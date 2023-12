Remake – Frankfurter Frauen Film Tage

× Erweitern Foto: Terratreme DRY GROUND BURNING Szene aus „Mato Seco Em Chamas“ („Dry Ground Burning”, BRA, PRT 2022) – eine Zukunftsvision, in der die Welt weiblich, schwarz, lesbisch und matriarchal ist; zu sehen am 8.12. um 21 Uhr in der Pupille

Die Kinothek Asta Nielsen lädt zum vierten Mal zu den Frankfurter Frauen Film Tagen. Unter dem Motto „Gemeinsam…! Nähe, Verantwortung und Solidarität mit Anderen“ stehen diesmal Filme im Fokus, die sich identitärer Politik, diskriminierenden Kategorien und Naturzerstörung widersetzen und feministische Kollektive, alternative Verwandtschaften und Gemeinschaften sowie kollaborative Beziehungen zeigen. „Leben meint, in einer komplexen Welt von Beziehungen zu stehen: Zu Mitmenschen, nichtmenschlichen Wesen und ‚unbelebter Natur‘“, heißt es in der Ankündigung des Kollektivs. Die Filmauswahl reicht dabei über mehr als hundert Jahre Filmgeschichte, ohne Genre und Formatbeschränkungen. Gewürdigt wird außerdem die Frankfurter Dokumentarfilmemacherin Edith Marcello, die Ende der 1960er mit Dokumentationen für das öffentlich-rechtliche Fernsehen startete und sich unter anderem Themen wie Arbeitskämpfen, der neuen Frauenbewegung und alternativen Selbstverwaltungsprojekten widmete.

× Erweitern Foto: DFF – Deutsches Filminstitut Filmmuseum WIR_HALTEN_DEN_BETRIEB_BESETZT Szene aus Edith Marcellos „Wir halten den Betrieb besetzt“; Remake ehrt die Dokumentarfilmerin mit mehreren Filmen.

Ein weiterer Festival-Schwerpunkt ist das Filmarchiv des Verleihs „CHAOS FILM“, dem einzigen deutschen Frauenfilmverleih. Die Kinothek hat vor Kurzem den Vorlass der Gründerin Hildegard Westbeld übernommen. Auf dem Festival werden ausgewählte Filme gezeigt, Westbeld und Weggefährtinnen begleiten die Vorführungen mit einleitenden Worten.

× Erweitern Foto: Swedish Film Institute Norrtullsligan Szene aus dem Stummfilm „Norrtullsligan“, der für Remake einen neukomponierten Soundtrack bekommt.

Cineastischer Höhepunkt von Remake wird das CineConcert. Gezeigt wird der 1923 in Schweden entstandene Stummfilm „Norrtullsligan“ („weilbliche Junggesellinnen“), der von vier jungen Frauen erzählt, die in den 1920ern in Stockholm als WG zusammenleben und dem patriarchalen Umfeld die Stirn bieten müssen. Die zeitgenössische niederländische Pianistin und Stummfilmkomponistin Maud Nelissen hat für „Norrtullsligan“ eine musikalische Neukomposition geschaffen, die am 7. Dezember in der Volksbühne Frankfurt zur Uraufführung kommt. Der Verein Kinothek Asta Nielsen setzt sich seit 1999 für die Wiederentdeckung, Archivierung und Präsentation der Filmarbeit der neueren Frauenbewegung ein, sammelt in diesem Zusammenhang aber auch queere Filme jeglicher Regenbogennuance. Der Verein wurde just vom Deutschen Kinematheksverbund für seine herausragende Kinoarbeit mit einem Kinopreis prämiert. Die Asta-Nielsen-Mitbegründerin Heide Schlüpmann bekam kurz zuvor den „Jean Mitry Award“ für ihren Beitrag zur Widerentdeckung und Wertschätzung des Stummfilms verliehen. Nach 24 Jahren scheidet Asta-Nielsen-Mitgründerin Karola Gramann Ende 2023 aus der aktiven Vereinsarbeit aus; ihre Stelle übernimmt die langjährige Mitarbeiterin Gaby Babić. *bjö

5. – 10.12., Remake – Die Frankfurter Frauen Film Tage, das komplette Programm findet sich auf www.remake-festival.de