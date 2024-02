Remake on Location

× Erweitern Foto: Salzgeber Beforestonewall Szene aus „Before Stonewall”

Kinothek Asta Nielsen, der sich für die Wiederentdeckung, Archivierung und Präsentation der Filmarbeit der neueren Frauenbewegung engagiert, lädt nach dem großen Remake-Filmfest im Dezember auch im neuen Jahr in unterschiedlichen Locations zu ausgewählten Film-Screenings rarer Frauenfilme.

Im Februar sind auch zwei queere Filme dabei:

× Erweitern Foto: Deutsche Kinemathek Execution Szene aus „Execution – A Study of Mary”

„Execution – A Study Of Mary“ aus dem Jahr 1979 erzählt das Drama der Maria Stuart. Die Königin übte sich im 16. Jahrhundert in einer Art liberaler Emanzipation, scheiterte aber schließlich an den gesellschaftlichen und patriarchalen Umständen der Zeit. Regisseurin Elfi Mikesch hat einen experimentellen Film aus fotografischen Einzelbildern gestaltet. (13. Februar, Kino des DFF). Die Doku „Before Stonewall“ zeigt in spannenden Aufnahmen die Vorgeschichte der Stonewall-Aufstände in New York im Juni 1969, die heute als Geburtsstunde der weltweiten queeren Emanzipation gelten. „Before Stonewall“ ist ein umfangreich recherchierter Film von Greta Schiller, Andrea Weiss und Robert Rosenberg, der seit seiner Veröffentlichung 1984 große Beachtung fand (27. Februar in der Harmonie).

13.2., „Execution – A Study Of Mary“, Kino des DFF, Schaumainkai 41, Frankfurt, 18 Uhr, Frankfurt

27.2., „Before Stonewall“, Harmonie, Dreieichstr. 54, Frankfurt, 20:45 Uhr, Frankfurt, www.remake-festival.de