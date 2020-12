Restsüße – feine Weine zum Fest

× Erweitern Foto: Restsüsse Restsüße

Der sympathische Weinlieferant aus dem Frankfurter Gutleutviertel versorgt auch in der Advents- und Weihnachtszeit mit ausgewählten Weinen.

Der Schwerpunkt liegt auf deutschen Anbaugebieten in der nahen Frankfurter Region, Rheinhessen, dem Rheingau und der Pfalz; aber auch Weine aus der Toskana oder Bordeaux findet man hier Patrick Mittnacht und seine Frau Sina sind selbst große Weinliebhaber und hatten mit ihrer Weinhandlung zunächst nur Gastronomen beliefert; nach und nach kamen immer mehr Anfragen von den Gastro-Gästen, so dass heute auch Privatkunden beliefert werden – die Beratung erfolgt telefonisch oder per Email. Zum Entdecken werden auch die beliebten Probierboxen angeboten, mit verschiedenen Weinen von jeweils einem Weingut.

Als Winter-Special haben Patrick und Sina zusätzlich hübsch dekorierte Weihnachtsboxen mit je zwei Weiß- und einem Rotwein des Weinguts Schwedhelm aus dem Zellertal geschnürt – eine Box getreu dem Jahresmotto „Alter Schwede“!

Die Bestellungen werden natürlich persönlich ausgeliefert, im Frankfurter Stadtgebiet kostenlos und ganz umweltfreundlich mit dem Lasten-E-Bike.

Restsüße Weinhandel, Infos und Kontakt über www.restsuesse.de