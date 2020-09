Restsüße – der freundliche Frankfurter Weinhandel

× Erweitern Foto: Gábor Adonyi, pixabay.com, gemeinfrei Restsüße Frankfurt

„Regen lässt Gras wachsen – Wein das Gespräch“ heißt es auf der Website des Frankfurter Weinhandels Restsüße. Das war sicher nicht der einzige Grund für Patrick Mittnachts Liebe zum Wein: Bereits seine Großeltern machten ihn mit der Welt der Winzer bekannt, und diese Faszination hat sich bis heute erhalten. Bei einem befreundeten Winzer in der Toskana hilft er gerne bei der Weinernte und er ist im Freundeskreis für seine Empfehlungen bekannt.

Warum also nicht die Leidenschaft zum Beruf machen? Nach über 20 Jahren Tätigkeit in der Medienbranche gründete Patrick 2011 zusammen mit seiner Frau Sina den Weinhandel Restsüße.

„Am Anfang haben wir ausschließlich die Gastronomie beliefert“, erzählt Patrick. Über deren Gäste habe sich nach und nach auch ein kleiner Privatkundenstamm entwickelt, der regelmäßig anfragt. „Coronabedingt haben wir uns nun entschlossen, verstärkt auch an private Weinliebhaber zu liefern“.

× Erweitern Foto: Jason Sellers, restsuesse.de Restsüße Frankfurt Patrick Mittnacht

Der Fokus liegt auf deutschen Weinen aus der nahen Frankfurter Region, Rheinhessen, dem Rheingau, der Pfalz, aber auch der Toskana oder Bordeaux – und man kann sich da auf Patricks Empfehlungen verlassen.

Ein Ladengeschäft ist in Planung und die Website gibt einen guten Überblick auf das aktuelle Sortiment. Im Angebot stehen zum Beispiel auch gemischte Kisten mit verschiedenen Weinen zum Probieren und Entdecken.

Die Beratung erfolgt per Telefon oder Email, Verkostungen vor Ort in der Gutleutstraße können natürlich gerne nach vorheriger Absprache vereinbart werden. Ausgeliefert wird persönlich – im Frankfurter Stadtgebiet kostenlos und gerne auch ganz umweltfreundlich per Lasten-E-Bike.

Restsüße Weinhandel, Infos und Kontakt über www.restsuesse.de