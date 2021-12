Richtig gut abschneiden

× Erweitern Foto: Mirko Reeh MirkoReeh

Seit fast 40 Jahren gehören Chroma Messer zu den Lieblingswerkzeugen der Spitzenköche. Frankfurts Promi-Koch Mirko Reeh hat 2019 die Leitung von Chroma übernommen – denn als Profikoch weiß er ein gutes Messer zu schätzen.

Foto: To Bikko Chroma Messer

Auch Hobbyköche profitieren davon: Reeh empfiehlt zum Beispiel seine Serie „Reeh Rouge“ mit den markanten roten Silikongriffen. Mit dem dreiteiligen „Set Nr. 4“, bestehend aus einem Brotmesser, einem Kochmesser und einem Universalmesser ist man schon mal bestens ausgestattet.

Wer sich in Sachen Kochkunst weiterbilden möchte, dem sei außerdem das informative wie lehrreiche Buch „Kräuter und Gewürze“ empfohlen, das Mirko Reeh zusammen mit Barbara Stromberg herausgebracht hat – voll mit Geschichten um Kräuter und Gewürze, kombiniert mit den passenden Rezepten von Mirko Reeh. Und noch ein Geschenketipp aus dem Hause Mirko Reeh: Im April 2022 lädt die Kochschule Mirko Reeh wieder zu einem „Gays in the Kitchen“-Kochkurs.

www.chroma-messer.de, www.mirko-reeh.com