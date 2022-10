Ricky Wild: Ausgezeichnet!

× Erweitern Foto: Schepp / HMSI Ricky Wild mit Kai Klose

Der diesjährige Hessische Preis für Lesbische Sichtbarkeit wurde Erika „Ricky“ Wild verliehen. Die Inhaberin von Frankfurts langjährigster Lesbenkneipe „La Gata“ ist seit 51 Jahren Chefin ihres Lokals in Frankfurt Sachsenhausen.

Wahrscheinlich ist das La Gata damit sogar die älteste Lesbenkneipe der Welt. Was aber auf jeden Fall sicher ist: „Erika Wild hat mit dem La Gata einen einzigartigen Ort geschaffen und erhalten“, so Kai Klose, Hessischer Minister für Soziales und Integration, in seinem Statement zur Preisverleihung, die am 5. Oktober im Schloss Biebrich in Wiesbaden stattfand.

„Seit 1971 finden Lesben im La Gata einen wichtigen und geschützten Ort für Austausch und Empowerment“, so Klose weiter. „Schon in der Gründungszeit hat Erika Wild enorme Durchsetzungsfähigkeit und Ausdauer bewiesen. Anfang der 1970er eine Bar für Frauen zu eröffnen und zum Erfolg zu führen, war alles andere als ein leichtes Unterfangen – und ist es bis heute nicht. Erika Wild hat als Unternehmerin einen Ort geschaffen, der der Community am Herzen liegt. Durch ihr Engagement leistet sie einen bleibenden Beitrag dazu, lesbische Sichtbarkeiten in Hessen und darüber hinaus zu stärken“.

Der Hessische Preis für Lesbische Sichtbarkeit ist mit 10.000 Euro dotiert und wird seit 2020 alle zwei Jahre verliehen.