Die Offenbacher Riviera, das sind zwei Kilometer Mainufer zwischen der gewachsenen Offenbacher City mit dem Charme einer ehemaligen Industrielandschaft und dem neu entstandenen Hafenareal als Lebens- und Kulturraum.

Das Riviera Festival bewegt sich genau in diesem Spannungsfeld und verbindet Musik und Clubkultur mit bildender Kunst – sowohl im Programm als auch in der Auswahl der Festival-Locations. Diese reichen sowohl in- als auch outdoor von Konzert- und Kultur-Venues wie dem Hafen2, dem Waggon am Kulturgleis oder den Parkside Studios über Clubs wie dem Robert Johnson oder Theater wie dem Capitol bis hin zu Off-Locations wie der Pizzeria Rimini am Hafen oder dem schwimmenden Tonstudio „Josephine Baker“ und vielen weiteren.