Riviera Festival 2024

Drei Tage, acht Locations mit 35 Konzerten, Lesungen und DJ-Sets – das Offenbacher Riviera-Festival macht seinem Untertitel „Festival für zukunftsweisende Pop- und Clubmusik“ alle Ehre.

Foto: Franziska Rappl „og_lu“ Foto: Sammy Bermudez „Presslufthanna“ Foto: David Reineke / itsnotanexit „die_P“ Foto: SHANAENOPIA „Layla”

Insbesondere Female-Rap ist stark vertreten auf dem diesjährigen Festivalprogramm: Am 7. September zeigen sich gleich fünf Künstlerinnen im Hafen2, als Mini-Festival auf dem Riviera-Festival: Haiyti ist die vielleicht bekannteste Musikerin, die mit ihrem Vokabular, ihren Melodien und ihrem lässigen Drive die deutsche Poprap-Landschaft nachhaltig beeinflusst hat. Rapperin OG LU hingegen gehört zu den neuen aufstrebenden Frankfurter Rapperinnen: authentische Geschichten aus dem Gallusviertel oder dem Clubland werden mit cleveren Texten und dynamischem Flow erzählt. Ebenfalls dabei: Presslufthanna – oder kurz PLH – rappt über scheppernde Beats, Scratches und Slow Vibes und kann auf eine ganze Reihe erfolgreicher Kollaborationen zurückblicken. „Die P“ kommt zwar aus Bonn, trotzdem wird ihr sie Respekt von allen Größen der deutschen Rap-Szene gezollt; kein Wunder, bei ihren messerscharfen Texten. Layla ist musikalisch vielleicht die experimentierfreudigste Künstlerin des Abends: ihr Sound vereint spielerisch klassischen Rap-Breaks à la Missy Eliott mit R’n’B und Elektro, dazu gibt’s lässige Texte, die Klartext rappen.

Foto: Farbe „BlancheBiau“ Foto: MarfMabo / Raphal Languillat @ISO69 / ilhelm Rinke „Kuko”

Weitere Tipps sind Darkwave- und Showgaze-Sounds von Blanche Biau am Freitag in der HfG-Kapelle, die Soundinstallationen aus Pop und experimenteller Musik vom Duo KUOKO & Raphael Languillat, die extra für das Riviera-Festival entwickelt wurden (Freitag bis Sonntag, jeweils zum Sonnenuntergang im Hafen2), oder „Wiener Soul“ mit Voodoo Jürgens, ebenfalls am Freitag im Hafen2.

Foto: Max Zerrahn „HendrikOtremba“ Foto: Brigitta Jahn „Frank Spilker“ Foto: Moritz Hagedorn 2024 „Messer“

Für Indie-Fans gibt’s mit den Konzerten der Sterne am Freitag im Hafen2 und Messer am Samstag in KJK Sandgasse ebenfalls zwei Top-Highlights im Festival. Zusätzlich laden die Masterminds Frank Spilker („Die Sterne“) und Hendrik Otrembra („Messer“) jeweils separat zu ihren Band-Konzerten zu zwei Lesungen: Spikler liest am Freitag seine lyrischen Songtexte, Otrembra am Samstag aus seinem dritten Roman „BENITO“, eine Groteske der Gegenwart an der Grenze zwischen Wahn und Wirklichkeit; beides findet in den Parkside Studios statt. Vielleicht entdeckt man auf dem Riviera ja auch einen ganz persönlichen, neuen Lieblingsact. Vielfalt und Auswahl gibt’s genug!

6. – 8.9., Riviera Festival, Infos zum Programm, den Locations und Tickets über www.riviera-offenbach.de