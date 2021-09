Riviera Festival: Baby of Control

× Erweitern Foto: Gabriel Poblete Baby of Control

Als Abgesandte des „Long, thin Planet and its Moons” sind Baby of Control auf Mission: Sie untersuchen die „Erdenmusik” und haben auf ihrer Forschungsreise zumindest schon mal herausgefunden, dass „Erdenmusik“ einen nachhaltig horizonterweiternden Effekt hat.

Soweit der theoretische Überbau des Offenbach/Frankfurt-Kombinats Baby of Control. Und was erwartet einen auf der Bühne? „Was sollen wir sagen? Wir lieben die Show. Saufen. Basteln. Show“, sagen Baby of Contol. An opulenten Kostümen und Bühnenbauten wird nicht gespart, am wenigsten am Glitter.

Die wilde Bühnenperformance wird getragen von pumpenden Elektrosounds, unterstützt werden Baby of Control von DJ Kazakstar, Lady Bubu Tea und Misses Rosewood. Damit bildet die quirlige Show-Performance den Abschluss des Riviera Festivals für Pop- und Clubkultur, dass vom 3. bis 5. September im Offenbacher Sommerbau stiegt.

5.9., Sommerbau, Kaiserleipromenade Offenbach, 20 Uhr, www.riviera-offenbach.de, aktuelle Infos auf Facebook, Tickets über www.sommerbau.net