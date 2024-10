Rizzi says: „Forsythe This!“

× Erweitern Foto: Maciej Rusinek Rizzi-Forsythe

Tänzer und Entertainer Tony Rizzi reist erneut zurück in der Zeit: Nach dem Solo „Shows You (maybe) Missed“ im Juni, in der Rizzi außergewöhnliche Tanzstücke vorstellte, in denen er mitwirkte, die aber nie in Frankfurt zu sehen waren, präsentiert er im Oktober eine neue Show, die an die Zeiten des legendären Ballett Frankfurt unter der Leitung von William Forsythe erinnert.

In den 1980er gegründet, sollten Forsythe und das Ballett Frankfurt (später: „Forsythe Company“) die Tanzwelt und die Art und Weise, wie wir Tanz betrachten, revolutionieren.

Zusammen mit seiner ehemaligen Tanz-Kollegin Irene Klein, mit Alessandro Costagliola und dem Forsythe-Mega-Fan Yoko Tani gibt Rizzi in „Forsythe This!“ in Form eines unterhaltsamen Vortrags samt Tanzperformance Einblicke in die Arbeitsweise der ehemaligen Company, die geprägt waren von Kreativität, Experimentierfreude, Chaos und Konflikten. Hört sich bekannt an? „Forsythe This“ ist eine Neuinszenierung der 2021 uraufgeführten Rizzi-Show „Why Wait?“. Nevertheless: Worth Watching!

24. – 26.10., Gallus Theater, Kleyerstr. 15, Frankfurt, 20 Uhr, www.gallus-theater.de