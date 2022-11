romeNackt oder in Unterhose?

× Erweitern Foto: Mike Jones, pexels.com, gemeinfrei

Bekannt ist Jerome Kino und Shop im Bahnhofsviertel für seine regelmäßigen Veranstaltungen, bei denen die Hüllen fallen. Sonntags ab 13 Uhr und mittwochs zur besten Afterwork-Zeit ab 16 Uhr heißt es im Kinobereich „Naked – show me yours, I’ll show you mine“ für Männer, die Nacktheit lieben. Neu ist der Freitag, wo man ab 15:30 Uhr in Unterhose willkommen ist – allerdings ist das kein Muss, denn in der Unterzeile zum Underwear-Treff heißt es „but come as you like“.

Jerome Shop und Kino, Elbestr. 17, Frankfurt