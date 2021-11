Rooftop Blasky Hotel

× Erweitern Foto: cottonbro, pexles.com, gemeinfrei

Cool loungen in Hotelbars – eine Kultur, die in Frankfurt noch als Geheimtipp gilt. Eine gute Gelegenheit bietet das neue The Blasky Hotel in Sachsenhausen: Hier gibt es den wunderbaren Rooftop, der nicht nur einen tollen Blick auf die Frankfurter Skyline von „Drip‘ de Bach“ bietet, sondern auch ein feines Restaurant samt Bar.

Auf der Dachterasse im 6. Stock werden tagsüber leichte Snacks serviert, aber auch ein anregender Drink bietet gute Gelegenheit, eine Prise freundlicher Basky-Atmosphäre zu schnuppern – genau wie das Blasky-Restaurant – zum Frühstück, Lunch oder Dinner.

Tipp vom Team: Das tägliche üppige Frühstücksbuffet oder der ausgedehnte Wochenend-Brunch mit Leckereien wie Kaiserschmarrn‘, herzhafte Rühreiern und frischem Obst.

Auch die einladende Bar weiß zu überzeugen – für den Drink zum Sonnenuntergang und natürlich auch danach! Auch hier ein Tipp vom Team: der Blasky Brumble mit Gin, Brombeerlikör, frischen Beeren und Brombeer-Thymian-Espuma. Ausprobieren!

Am 6. November steigt in der Rooftop Bar die Gastby Party als Opening-Event des Hotels, mit House-Sounds von Team um DJ Danny Ventura, Live-Acts, genialen Drinks und tollen Snacks – und natürlich dem besten Blick über die Frankfurter Skyline. Dresscode: The Great Gatsby, egal ob verrückt, sexy oder edel!

Blasky Hotel, Ziegelhüttenweg 43, Frankfurt, 6.11.: The Blasky Grand Opening Party, www.theblasky.com