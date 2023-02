Rosa in Öl

× Erweitern Foto: Galerie Hanna Bekker vom Rath Rosa von Praunheim „Merci für Deine Liebe“, Mischtechnik auf bedruckter Leinwand, 2022

Fotos: M. Rädel Rosa von Praunheim

Der in Frankfurt-Praunheim geborene Regisseur, Autor und Aktivist Rosa von Praunheim feierte im vergangenen November seinen 80. Geburtstag; anlässlich dieses Jubiläums widmet sich die Frankfurter Galerie Hanna Bekker vom Rath ab dem 10. Februar einer Facette aus Rosas künstlerischem Schaffen, die vielleicht nicht ganz zu bekannt ist wie seine Filme: sein zeichnerisch-malerisches Werk.

Rosa von Praunheim absolvierte vor seiner Tätigkeit als Regisseur eine künstlerische Ausbildung an der Werkkunstschule Offenbach (heute HfG) und der Hochschule für bildende Künste in Berlin.

Seine bunten Bildwelten zeigen Blumen, Tierwesen oder Körper, die tanzen oder fliegen. Ergänzt werden die Gemälde mit kleinen Texten oder Gedichten. Das der Ausstellung titelgebende Werk „Merci für Deine Liebe“ bezieht sich augenzwinkernd auf den Mythos des Narziss, der sich in sich selbst verliebte und in eine Blume verwandelte.

× Erweitern Foto: Rosa von Praunheim Rosa von Praunheim „Atme mich ein am goldenen Hain“, 2020, Acryl‐Lackmalstifte, Druck auf Leinwand

Zur Eröffnung der Ausstellung am 10. Februar wird Rosa von Praunheim persönlich anwesend sein und neben seinen Gemälden auch Auszüge aus seiner neuen Publikation „100 Bilder 100 Geschichten“ präsentieren.

10.2., Galerie Hanna Bekker vom Rath, Braubachstr. 12, Frankfurt, 18 Uhr, die Ausstellung ist bis 4. März zu sehen, www.galeriehannabekkervomrath.de

Im Anschluss an die Vernissage wird Rosa von Praunheim ab 20:30 Uhr im Deutschen Filminstitut / Filmmuseum Frankfurt DIFF zu Gast sein; dort wird sein im Fischer Verlag erschienenes Buch „Rosa Theater“ zusammen mit der Theaterabteilung des Fischer Verlags vorgestellt; dazu gibt’s Filmausschnitte aus vier seiner Theaterstücke, unter anderem aus dem Musical „Die Bettwurst“, das derzeit in der Berliner Bar jeder Vernunft zu sehen ist (mehr dazu lest ihr hier).

www.dff.film