Rosa Käppscher: Cheers Queers!

Die Rosa Käppscher, der queere Mainzer Fastnachtsverein, feiert in diesem Jahr sein 11-jähriges Bestehen – lustigerweise mit einer Party im November, die nicht unbedingt als närrisches Event geplant ist. Wir haben mit dem 1. Vorsitzenden Marc Bockholt gesprochen.

Marc – erst mal Glückwunsch zum Jubiläum der Rosa Käppscher. Kannst du dich noch an die Anfänge des Vereins erinnern? Was war damals die Initialzündung?

Mit ein paar Freunden sprachen wir darüber, dass es in ganz Deutschland queere Fastnachtsvereine gibt. Natürlich in den Fastnachtshochburgen Köln und Düsseldorf, aber auch in der Region, wie zum Beispiel in Frankfurt, Koblenz oder Trier. Nur in der dritten Fastnachtshochburg Mainz fehlte so etwas komplett. Da entstand die Idee, einfach mal eine eigene queere Fastnachtssitzung zu organisieren. Wir sind da erst mal recht unbedarft herangegangen und waren erleichtert, als dann die erste Rosa Sitzung am 22. Februar 2014 mit rund 250 Gästen und mit viel positiver Resonanz angenommen wurde.

Ihr feiert ja nicht nur eure beiden Fastnachts-Sitzungen im Januar, sondern auch einen Rosa Kostümball im Februar. Was ist der Unterschied der Veranstaltungen?

Ein wenig liegt die Erklärung in den Veranstaltungstiteln. Bei den Rosa Sitzungen wird gesessen und es gibt ein mehrstündiges Bühnenprogramm. Beim Rosa Kostümball hingegen wird getanzt und die Musik steht klar im Vordergrund. Aber auch eine Kostümprämierung und weitere unterhaltsame Programmpunkte tragen zu einem abwechslungsreichen Abend bei. Lasst Euch überraschen und folgt uns auf Instagram und Facebook. Dort werden wir peu à peu mehr verraten.

Die Sitzungen der Rosa Käppscher sind regelmäßig ausverkauft – ab wann muss man sich um Karten kümmern, wie erfährt man vom Vorverkaufsstart und gibt es eine Chance für Kurzentschlossene? Oder ist der Rosa Kostümball die Alternative für Kurzentschlossene?

Prinzipiell ist es bei uns so, dass unsere rund 370 Mitglieder ein Vorreservierungsrecht für Karten haben. Erst dann gehen verbleibende Karten an weitere Interessierte. Also entweder kennt man ein Mitglied bei den Rosa Käppscher und lässt sich Karten mitreservieren oder hofft, dass es bei der freien Vergabe noch Karten gibt. Wir kündigen dies für gewöhnlich auf unserer Webseite und über Social Media an. Es gibt aktuell noch die Chance, für die Sonntagssitzung am 12. Januar 2025 Karten zu erwerben. Die Sitzung beginnt am Nachmittag, so dass man Montag trotzdem arbeiten gehen kann, wenn man denn will.

Die Gäste der Rosa Käppscher sind bekannt für ausgefallene und kreative Kostüme, was ein Blick in unsere Fotogalerien beweist. Dies wird nun auch beim Rosa Kostümball zu bestaunen sein. Aber auch die Feierlaune ist außergewöhnlich. Also Karten sichern lohnt sich allemal.

Ihr feiert euer Jubiläum am 16. November mit der Party „Cheers, Queers“, die ihr nicht als Fastnachtsparty ausrichtet. Warum das – und auf was kann man sich da freuen?

Die Mainzer Fastnacht besteht aus ganz vielen Traditionen, die wir als Rosa Käppscher gerne auch mal neu interpretieren. Aber eigentlich „darf“ nur am 11.11. kostümiert oder uniformiert gefeiert werden und dann erst wieder ab dem 1.1., wenn die Kampagne offiziell beginnt. Daher haben wir uns dazu entschieden, unsere Geburtstagsparty nicht in Kostümierung zu feiern. Die Devise lautet „dress spectacular: rosa, glitzernd, schick oder einfach so wie Du magst“. An diesem Abend steht die Party im Vordergrund. DJane Rose Nylund sorgt für eine bunte Auswahl an bester Musik für fast jeden Geschmack. Der Abend wird eingeleitet durch ein kleines, buntes Programm rund um den 11. Geburtstag der Rosa Käppscher mit den Drag Queens Chardonnay von Tain und Nicci Mix und den Drag Kings Mainz sowie den beiden Frankfurtern Lin & Laurin.

16.11., Cheers Queers – 11 Jahre Rosa Käppscher, Finn’s Penthouse, Holzhofstr. 1, Mainz, 21 Uhr, Tickets zu allen Veranstaltungen gibt’s über www.rosa-kaeppscher.de/tickets