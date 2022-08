Rosa*Liste stellt Vize-Präsident*in des Studierendenparlaments der Uni Frankfurt

Bei den Wahlen zum Studierendenparlament der Uni Frankfurt im Juni konnte die emanzipatorische, solidarische, queer-feministische und freie Hochschulgruppe Rosa*Liste einen sensationellen Erfolg verbuchen: Nach Auszählung der Stimmen ist sie nach der Grünen und der Liberalen Hochschulgruppe künftig die drittstärkste Kraft im Parlament und wird mit drei statt wie bisher einem Abgeordneten* im „Stupa“ vertreten sein.

Die Rosa*Liste sieht im Wahlergebnis auch einen klaren Appell aus der Studierendengemeinschaft an die bisherige Politik des Präsidiums, welches sich seit Jahren der Einführung von All-Gender-Toiletten und einer unbürokratischen Namensänderung für trans* und inter Studierende verweigert. „Die Studierendengemeinschaft hat sich nun klar positioniert und aufgezeigt, dass unsere Themen nicht nur für eine Handvoll Studierender relevant sind, wie es das Präsidium gerne behauptet“, so Gönni C.Landsmann, seit 2019 für die Rosa* Liste im Stupa.

Als drittstärkste Kraft im Stupa konnte die Rosa*Liste bei der konstituierenden Sitzung Ende Juli auch eine*n Kandidat*in für das Präsidium des Parlaments vorschlagen. „Die Studierendenschaft hat uns den Auftrag gegeben, den konstruktiven Austausch mit den anderen Hochschulgruppen zu suchen“, so Landsmann. „Infolgedessen konnte unsere Kandidatin Rosa Vogler alle Stimmen im Parlament mit Ausnahme der der liberalen Hochschulgruppe, auf sich vereinen“, kommentiert Landsmann die Wahl. Neben den seit Jahren führenden Grünen waren die Liberalen als zweitstärkste Kraft aus den Stupa-Wahlen hervorgegangen.

Rosa Vogler, die gerade ihren Master in Psychologie macht, ist nun die wohl erste trans Frau in Deutschland, die ein Amt als stellvertretende Studierendenparlaments-Präsident*in inne hat. „Ich freue mich sehr auf diese herausfordernde Aufgabe!“, so Vogler. „Ich möchte gemeinsam mit den anderen Mitgliedern des Präsidiums danach streben, diese wichtige demokratische Institution an unserer Uni am Laufen zu halten und freue mich auf den Austausch mit allen Hochschulgruppen“.