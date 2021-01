× Erweitern Foto: Gerda’s Rosa Wölkchen

Gerda’s macht’s möglich: Auch wenn die närrische Zeit 2021 flach fällt, hat die Travestiebühne aus Mühlheim in Kooperation mit dem hr eine Rosa Wölkchen-Show auf die Beine gestellt, die vom 31. Januar bis 13. Februar im TV zu sehen ist.

Foto: hr, Norbert Klöppel Rosa Wölkchen Jutta P. führt durch den Abend

Unter dem bekannten Motto „Gay is schee“ führt Jutta P. durch einen kurzweiligen Abend – frech, rosa und mit Überraschungen gespickt.

Mit dabei sind Olga Orange, Andi K. mit Akrobatik an der Pole-Stange, der Travestiekünstler Leslie Anderson, Steve „The Paperman“, die Boyband Zeitflug, Peter Shub – die Clownlegende aus dem Zirkus Roncalli, Julian Reim (Sohn von Matthias Reim) und der Comedian Ramon Chormann.

31.1., Rosa Wölkchen Sitzung „Gay is schee“, hr Fernsehen, 20:15 Uhr, Wiederholung am 4.2. und 11.2., jeweils um 23:15 Uhr, sowie am 13.2. um 1 Uhr, www.gerdas.de, www.hr.de