Wo schmecken Frankfurter Apfelglühwein, Punsch, Reibekuchen und Lebkuchen am besten? Klar, auf dem offiziellen Rosa Weihnachtsmarkt der Xtremeties. Mit seinen urigen Holzhütten und den rosa beleuchteten Weihnachtsbäumen wird der Friedrich-Stoltze-Platz an der Hauptwache besonders in den Abendstunden in eine besonders festliche Atmosphäre getaucht, die nicht nur die Community anzieht. Eyecatcher ist auch die fast vier Meter hohe Feuerzangenbowle. An den Ständen gibt’s neben weihnachtlichen Getränkespezialitäten auch vegane Speisen sowie die ein oder andere Geschenkidee zu entdecken.

27.11. – 21.12., Rosa Weihnacht auf dem Friedrich-Stoltze-Platz Frankfurt, Mo – Sa 10 – 21 Uhr, So 11 – 21 Uhr