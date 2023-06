Fetish-Fashion bei RUFF Gear

× Erweitern Foto: Mr B

Leder, Fetisch – und mehr: Klaus Weber vom Frankfurter RUFF Gear Shop in der Sachsenhäuser Brückenstraße hat schon lange den Trend zum Kinky-Style erkannt. „Fetish-Fashion nenne ich das“, erklärt Weber und zeigt seine große Auswahl an Kinky Clubwear, die RUFF Gear nicht nur Anlaufstelle für Fans von Lederhosen und -Stiefeln, Rubberwear oder Puppy-Outfits macht, sondern auch immer mehr die hiesige Partyszene anzieht.

Der aktuell angesagteste Party-Trend sind Oberteile aus Mesh: Die T-Shirts oder Tanktops aus Netzstoff lassen die Haut sexy durchblitzen. Bei RUFF Gear gibt’s sogar die passende Underwear in Mesh, alles vom Pariser Label ToF (Trend of Friends). Für den perfekten Gogo-Boy-Look gibt’s von ToF auch Tanktops und Posing-Slips mit Gold- und Silbereffekt.

Bei den Hosen liegen glänzendes PVC oder Leder-Imitat im Trend; mit Stretch-Anteil sind sie das Bequemste für eine durchtanzte Nacht. Das niederländische Label Mr. Riegillio überzeugt mit einem Trainingsanzug aus glänzendem PVC – lässig getragen, aber mit Lowwaist Cut und trotzdem an den richtigen Stellen knackig geschnitten. Auch Mr. B hat den Trend erkannt und bietet im Sommer luftige Cropped Shirts mit dazu passenden Sport-Shorts für einen sexy Sporty-Look. Und wer das T-Shirt gleich ganz weglassen möchte: Harnesse gibt’s bei RUFF Gear auch in Neonfarben aus anschmiegsamen Stretchbändern. Let’s Go Kinky-Style!

RUFF Gear, Brückenstr. 36, Frankfurt, www.ruffonline.de