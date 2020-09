RUFF ReSales

RUFF Gear, Frankfurts Experte für Fetischbekleidung, Toys und Accessoires, lädt vom 23. bis 26. September zum zweiten Re-Sale Event.

Der Special-Indoor-Markt bietet gebrauchte Lederartikel aller Art – von der Lederhose über Lederjacken und -hemden bis zu Harnessen und Boots finden Fetisch-Fans alles was das Outfit und Leidenschaft verfeinert.

RUFF Gear-Chef Klaus Weber freut sich, denn bereits im Mai konnte der erste Re-Sale erfolgreich veranstaltet werden:

„Trotz der strengen Regeln innerhalb der Corona Krise, hatten recht viele den Weg gefunden und waren sehr begeistert von der großen Auswahl und der Qualität, so dass am Ende viele der Second Hand Artikel einen neuen Eigentümer fanden“, so Weber.