RUN – Premiere in Karben

Der ambitionierte Coming-out-Film „RUN“ des „open mind Ensembles“ feiert am 2. Juli Premiere im Open Air Kino Karben.

Der 22-jährige Leon ist schwul und hat seinen Platz im Leben noch nicht gefunden. Er glaubt, die Welt habe sich gegen ihn verschworen – insbesondere wegen seiner Homosexualität. Daher geht Leon joggen – denn das macht den Kopf frei. Bevor er allerdings erkennt, dass er in Ordnung ist, so wie er ist, sieht er sich mit unvorhergesehenen Ereignissen konfrontiert.

Das Coming-out-Drama ist das aktuelle Projekt des „open mind Ensembles“ der Theaterpädagog*innen und Regisseur*innen Oli Becker und Heike Englisch.

„Das zentrale Thema des Films ist, dass der Protagonist Leon nicht zu seiner Sexualität stehen kann. Daher beurteilt er Reaktionen aus seinem Umfeld oftmals als überspitzter als sie wirklich sind und bezieht vor allem alles Negative auf seine Homosexualität“, erklärt Oli Becker. Der charismatische Yannik Arora spielt Leon, neben ihm sind auch die Dragqueens Tante Gladice und René Rexhausen sowie Radio-Moderator Steve Euler und Karbens Bürgermeister Guido Rahn zu sehen.

Die Premiere von „RUN“ wird am 2. und 3. Juli im Open Air Kino in Karben gefeiert. Ebenfalls Open Air wird der Film am 23. Juli als Pride-Special in der Bad Homburger Trinkkuranlage gezeigt – inklusive Talk und Showeinlagen von Tante Gladice und Moritz Bierbaum.

2. und 3.7., Open-Air-Kino im Jukuz,Brunnenstr. 1, Karben sowie 3. – 7.7. im Cinepark, Robert-Bosch-Str. 62, Karben

Weitere Termine:

14.7., Taunussteiner Kinosommer (www.kino-swa.de),

21.7., Kino Gelnhausen (mit Vorprogramm präsentiert von Queer Main-Kinzig), Herzbachweg 1 – 3, Gelnhausen

23.7., Open-Air-Pride-Special in der Trinkkuranlage Bad Nauheim

www.open-mind-ensemble.de/run

