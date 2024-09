Rund um den Offenbacher Hafenkran

× Erweitern Foto: cottonbro studio, pexels.com KranlaufOffenbach

Zum achten Mal findet er statt: Der Benefizlauf zu Gunsten der Aidshilfe Offenbach. Profi- und Hobby-Läufer*innen sind eingeladen, auf dem Offenbacher Hafengelände dabei zu sein. Drei Strecken werden angeboten: Beim „Charity Aids-Walk“ um 11 Uhr geht’s eher gemütlich zu; eine Runde um die Mole – circa 1,3 Kilometer – wird ohne Zeitmessung locker gewalkt. Beim „Hobby-Kranlauf“ um 12 Uhr absolviert man zwei Runden, ebenfalls ohne offizielle Zeitmessung. Königinnendisziplin ist schließlich der offizielle „Kranlauf Offenbach“ um 13 Uhr, der sechs Runden umfasst, was insgesamt also circa fünf Meilen, also knapp acht Kilometer, ergibt – hier geht’s dann aber auch um die Schnelligkeit! Drum herum gibt es rund um die Mole am Hafenplatz ein Straßenfest. Und das Wichtigste: Alle Einnahmen aus den Anmeldegebühren gehen zu Gunsten der Aidshilfe Offenbach.

3.10., Kranlauf Offenbach, Hafenplatz, 11 Uhr, alle Infos und Anmeldung über kranlauf.de