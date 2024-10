× Erweitern Foto: Salzgeber SadJokes

Wie nennt man einen depressiven Kaffee? Depresso!

Wer diesen Witz versteht (und darüber lachen kann), wird auch den Film „Sad Jokes“ von Fabian Stumm mögen. Nach „Knochen und Namen“ ist „Sad Jokes“ der zweite Langfilm von Schauspieler Fabian Stumm, in dem nicht nur die Hauptrolle übernimmt, sondern auch wieder Regie führt. Und wie in „Knochen und Namen“ hält Stumm die Kamera drauf und betreibt mit einem fast schon schmerzhaft beharrlichen wie humor- und liebevollen Blick kluge Beziehungsanalysen.

Der Filmemacher Jonathan (Fabian Stumm) hat sich vor drei Jahren von seinem Freund getrennt – was er immer noch nicht überwunden hat. Den gemeinsamen Sohn Pino zieht er mit seiner besten Freundin Sonya auf; allerdings verbringt die wegen ihrer Depression die meiste Zeit in einer Klinik. Gezeigt werden kleine Miniaturen: Familienalltag, Begegnungen mit alten Freunden, One-Night-Stands und Treffen mit Jonathans Produzent, der Jonathans neue Ideen für eine Filmkomödie so gar nicht witzig findet.

1.11., Cinema Quadrat, K1 2, Mannheim, 19:30 Uhr, weitere Vorstellungen am 5. und 6.11. um 17:30 Uhr, www.cinema-quadrat.de