Die Aktion „Sag’s deinem Barkeeper“ soll die Dunkelziffer queer*feindlicher Angriffe in der Frankfurter Szene sichtbarer machen; initiiert wurde die Aktion von Ivo Gorisch und dem Bündnis Akzeptanz und Vielfalt Frankfurt.

Die queer*feindlichen Übergriffe im Frankfurter Bermudadreieck haben die Szene wie Stadtpolitik bestürzt; es wurden Demos organisiert, um Aufmerksamkeit für das Problem zu schaffen (gab berichtete), und von Seiten der Stadtpolitik wurde Hilfe versprochen; zum Beispiel kündigte Frankfurts Dezernentin für Diversität, Antidiskriminierung und gesellschaftlichem Zusammenhalt Nargess Eskandari-Grünberg unter anderem an, sich um bessere Opferbetreuung zu kümmern und Aktionen gegen queer*feindliche Ideologien einzuleiten. Die von ihr Ende März angekündigte neue „Stabstelle Antidiskriminierung“ wurde bereits in ihrem Dezernat initiiert. Verstärkt wurde inzwischen die Polizeipräsenz im Bermudadreieck und auch polizeiintern soll es Fortbildungen zur Sensibilisierung für das Thema geben.

Mit der Aktion „Sag’s deinem Barkeeper“ haben sich auch die Wirte zusammengeschlossen: Auf eine Initiative von Ivo Gorisch, Mitarbeiter des Lucky’s, wurde in Kooperation mit dem Bündnis Akzeptanz und Vielfalt Frankfurt ein erstes Wirtetreffen initiiert.

„Wir haben überlegt, was wir tun können, um die queere Szene wieder sicherer zu machen“, erklärt Ivo Gorisch. „Und so entstand ‚Sag es deinem Barkeeper‘, eine Aktion, um die Dunkelziffer queer*feindlicher Angriffe sichtbar zu machen“, erklärt Gorisch weiter. „Wer also beleidigt, bedroht, verfolgt oder angegriffen wird, dies aber nicht der Polizei melden möchte, kann es dem Barkeeper seiner Stammkneipe sagen. Wir sammeln alle Vorfälle und melden sie einmal im Monat den Queer*beauftragten der Frankfurter Polizei. So hoffen wir auf mehr Schutz und Aufmerksamkeit für das Thema“.