Samtweiche Strandtücher von FEILER

Die bewährte FEILER-Qualität für Badtextilien kann man auch am Strand erleben. Zum einen, weil die farbenfrohe Beach Kollektion in ihren fünf Designs Fruits, Lemons and Leaves, Rainforest, Iguania und Koralle frische Sommer- und Urlaubsthemen aufgreifen: Von Südfrüchten über Regenwald-Flora bis zu Chamäleons in Grün- und Blautönen und leuchtend roten Korallen reichen die gewobenen und daher beidseitig sichtbaren Motive.

Zum anderen sind die Strand- und Badetücher natürlich aus der FEILER-Textilinnovation Chenille gefertigt, einem superkuscheligen Material, das trotz seiner Leichtigkeit eine hohe Saugfähigkeit besitzt, dabei sehr dünn ist und im Koffer oder in der Strandtasche viel weniger Platz braucht als ein herkömmliches Handtuch. Die Basis der flauschig-weich gewobenen Tücher ist das Chenillegarn mit seiner samtartigen Haptik aus 100% reiner Baumwolle, hergestellt am FEILER-Firmensitz in Oberfranken. Da Chenille-Textilien keine Schlingen haben, kann man zum Beispiel Sand ganz einfach ausschütteln. Aber vor allem begeistert die flauschige Qualität, die man angenehm auf der Sommerhaut fühlt.

FEILER Store, Schillerstr. 20, Frankfurt, www.feiler.de