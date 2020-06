sankt peter im Queer-Stream

× Erweitern Foto: Salzgeber Saturday Church

„young&queer“ heißt das kostenlose Video-on-Demand Programm, dass die Frankfurterjugend-kultur-kirche sankt peter am Wochenende des Global Pridevom 26. bis 28.6. anbietet.

Auf dem Programm steht die schräge Gender-Musical-Dramödie „Saturday Church“:

Der introvertierte Ulysses sieht sich nach dem Tod seines Vaters mit völlig neuen Aufgaben konfrontiert – der Junge ist plötzlich der „Mann im Haus“ und die Familie verlangt einiges von ihm. Dabei hat Ulysses ganz andere Sorgen: Er merkt schon länger, dass er sich in seiner männlichen Geschlechtsrolle nicht wohl fühlt. Als ihn seine Tante dabei erwischt, wie Ulysses die Kleider seiner Mutter anprobiert, wirft sie den Jungen aus dem Haus. Die Rettung für Ulysses sind die Kids einer Transgendergruppe, die ihn mit zur „Saturday Church“ nehmen, einem LGBTIQ*-Projekt. Dort lernt Ulysses sich endlich selbst kennen.

„Knives and Skin“, Jennifers Reeders Spielfilmdebut, beginnt wie eine harmlose High-School-Komödie – um in Folge unerwartet und nachhaltig die Richtung zu wechseln. Die Regisseurin inszeniert ihr Teenmovie, in dem es eigentlich um das rätselhafte Verschwinden von Carolyn geht, mit viel surrealistischen Effekten: Es gibt eine singende Leiche, schrille Klamotten, skurrile Begierden – über dem bigotten Kleinstadtleben liegt eine verwirrende Stimmung.

Abgerundet wird das Filmwochenende mit einem Kurzfilmprogramm.

Die Filme wurden von einer Kooperation der Kinothek Asta Nielsen, LUCAS (Festival für junge Filmfans) und dem Queer Filmfest Weiterstadt zusammengestellt.

Als Rahmenprogramm gibt es außerdem aufgezeichnete Gespräche mit den Regisseur*innen und eine TikTok-Challenge.

26. – 28.6., young&queer Video-on-Demand, ab 00 Uhr, www.vimeo.com/ondemand/youngandqueer

Mehr Infos auch über www.sankt-peter.de

