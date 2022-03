× Erweitern Foto: Marcel Schaar

Die neueste Produktion des Staatstheater Darmstadt lässt die Diskokugel rotieren: Das Erfolgsmusical „Saturday Night Fever“ mit den Hits der Bee Gees startet am 5. März.

Die Story an sich ist gar nicht so Disko sondern birgt eine gewisse Gesellschaftskritik: Der 19-jährige New Yorker Tony Manero flüchtet aus seinem tristen italo-amerikanischen Alltag in die nächtliche Glitzerwelt der Diskotheken – dort ist er als Tänzer ein Star. Doch kann er so seinen Traum von einem besseren Leben jenseits des Ghettos Brooklyn erreichen?

Die Darmstädter Musicalproduktion orientiert sich an der Londoner Fassung und ist mit Alexander Klaws prominent besetzt. Der ex-DSDS-Kandidat ist heute ein bekannter Musical-Star; unter anderem war er als „Tarzan“ oder in „Ghost“ und „Jesus Christ Superstar“ zu sehen.

5.3., Premiere im Hessischen Staatstheater, Georg-Büchner-Platz 1, Darmstadt, 19:30 Uhr, weitere Termine im laufenden Spielplan, www.staatstheater-darmstadt.de